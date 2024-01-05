Анкара, 5 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, в ходе которого предложил своё посредничество в мирных переговорах с Россией, сообщили 5 января в канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает интенсивные усилия, чтобы остановить кровопролитие как на Украине, так и на палестинских территориях, и обеспечить постоянный мир. Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести переговоры для обеспечения мира на Украине», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной возможны, но все поставленные перед началом СВО требования должны быть выполнены. Президент также напомнил, что руководители киевского режима сами себе запретили переговоры с Россией.

Также глава Турции в разговоре с Зеленским указал на важность возобновления работы так называемого зернового коридора. По его словам, он продолжает поддерживать необходимые дипломатические контакты.

Как передавало ИА Регнум, в декабря Эрдоган заявлял, что рассчитывает в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиными предложить ему возобновить зерновую сделку.

Черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны не выполняются.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.