Вашингтон, 5 января, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Иран повысил цены на нефть для Китая, из-за чего её поставки в эту страну сократились, сообщает 5 января агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отмечается в материале, ноябрьские сделки по продаже нефти были заключены со скидками около $10 за баррель. В начале декабря иранские продавцы сообщили китайским покупателям о сокращении скидок до $5–6 ниже цены на нефть марки Brent. Если в октябре 2023-го китайские компании закупал в Иране 1,53 млн баррелей в сутки, то в декабре объём сократился до 1,18 млн.

Покупатели, указал источник агентства, пытаются договориться о снижении цен на нефть, однако возможности для переговоров оказались ограниченными.

По заявлению источников агентства, китайские компании сэкономили «миллиарды долларов», покупая нефть с большой скидкой у Ирана, Венесуэлы и России. Решение Ирана, согласно данным источников агентства, может быть связано с отменой американских санкций против нефти из Венесуэлы, благодаря чему латиноамериканская страна смогла запустить поставки в США и Индию, сократив поставки в Китай.

Как передавало ИА Регнум, по итогам восьми месяцев 2023 года Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию.