Иран, 5 января, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали 11 человек по подозрению в причастности к теракту у кладбища в городе Кермане, передаёт 5 января информагентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки Ирана.

Fars /Keystone Press Agency /Global Look Press

Также правоохранители обнаружили дом, в котором жили двое устроивших взрывы смертников, а в нём — взрывные устройства, в том числе пояса со взрывчаткой, сказано в сообщении.

В свою очередь информагентство Fars со ссылкой на данные МВД Ирана сообщило, что правоохранители задержали нескольких подозреваемых и обнаружили «важные улики». На месте взрывов были найдены останки двух смертников, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 января в ходе траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани произошло два взрыва. Жертвами теракта стали 89 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. Пострадали более 200 человек.

Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил организаторам теракта жёстким ответом. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди 5 января объявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Трамп позднее отметил, что власти США считают допустимой ликвидацию противников страны и что ЦРУ в прошлом организовало множество подобных убийств. Иран ответил на убийство Сулеймани ударом по американским военным базам в Ираке, а также ввёл санкции против предполагаемых организаторов убийства.