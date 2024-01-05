Стокгольм, 5 января, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Сборная Чехии по хоккею 5 января победила команду Финляндию в матче за третье место молодёжного чемпионата мира в шведском Гётеборге.

Adam Ihse /EPA/TASS

После второго периода финны вели со счетом 5:3, но в третьей 20-минутке чехи забросили сразу пять безответных шайб, в том числе четыре — на предпоследней минуте встречи. Игра завершилась со счётом 8:5 в пользу команды Чехии.

Чешская команда стала бронзовым призером молодёжного чемпионата мира во второй раз в своей истории. Также она дважды выигрывала турнир. Команда Финляндии становилась его победителем пять раз.

В финале молодёжного чемпионата мира 5 января сыграют команды Швеции и США.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в четвертьфинале турнира чехи обыграли команду Канады, забив решающую шайбу на последней минуте третьего периода. Канадцы остались без медалей молодёжного чемпионата мира впервые с 2020 года.

Сборные России и Белоруссии не были включены в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года. Международная федерация хоккея приняла соответствующее решение в январе 2023 года, объяснив его проведением специальной военной операции России.

В 2023 году чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд должен был пройти в России. После введения международными спортивными организациями антироссийских санкций турнир был перенесён в Канаду.

5 января в Международной федерации хоккея заявили, что вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года будет решён до конца февраля текущего года. Олимпиада пройдёт в феврале 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо в Италии.