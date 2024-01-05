Вашингтон, 5 января, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Правительство США в январе 2024 года может столкнуться с частичной приостановкой работы (шатдауном), поскольку Белый дом и Конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год, заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», — сказала Янг, слова которой приводит телеканал C-SPAN.

Она назвала перспективу согласования расходов до истечения дедлайна 20 января пугающей, а также отметила, что ряд консервативно настроенных республиканцев хотят довести ситуацию до шатдауна.

Как передавало ИА Регнум, об угрозе частичного прекращения финансирования правительства 3 января информировала и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что вместо выполнения своей работы республиканцы предпочли покинуть Вашингтон в середине декабря и вернутся к работе не раньше следующей недели.

Член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин ранее заявила о необходимости прекратить финансирование Украины и сконцентрироваться на внутренних делах США. Говоря о возможности наступления в США нового шатдауна, она призвала остановить «воинствующее» правительство и предложила устроить импичмент президенту Джо Байдену.

Конгрессмены США ушли на зимние каникулы до 9 января, оставив без рассмотрения ряд вопросов, в том числе о финансировании Украины. При этом во время визита в США в декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский пытался уговорить американских законодателей предоставить Киеву ещё 61 млрд долларов на военные расходы.