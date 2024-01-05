Вашингтон, 5 января, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Палата представителей США после возвращения с рождественских и новогодних каникул в январе 2024 года проведёт голосование по резолюции с обвинением в неуважении к Конгрессу со стороны сына президента США Хантера Байдена, сообщила 5 января пресс-служба юридического и надзорного комитетов палаты.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

«Хантер Байден демонстративно проигнорировал два законных вызова, не явившись на свою дачу показаний в декабре. На следующей неделе мы рассмотрим резолюцию и сопроводительный отчёт о привлечении его к ответственности за неуважение к Конгрессу в нарушение федерального закона», — говорится в заявлении, которое приводит «РИА Новости».

Отмечается, что встреча комитета по данному вопросу намечена на 10 января.

Как передавало ИА Регнум, первое заседание по делу о неуплате налогов в отношении сына президента США запланировано на 11 января 2024 года. В ходе первых слушаний Хантеру Байдену официально зачитают обвинения. Также судья примет решение, будет ли заключён сын действующего президента США под стражу или его отпустят под залог.

Байдена-младшего подозревают в неуплате налогов на $1,4 млн в период с 2016 по 2020 год. По словам спецпрокурора, вместо уплаты налогов миллионы долларов тратились обвиняемым на «экстравагантный образ жизни». Хантеру Байдену грозит до 17 лет лишения свободы.

В сентябре 2023 года прокуратура предъявила три обвинения Хантеру Байдену за незаконное приобретение оружия. По ним ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере $750 тысяч.