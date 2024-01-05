Санкт-Петербург, 5 января, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий СКА Захар Бардаков. Однако «Локомотив» смог отыграться и вырвать победу благодаря шайбам форвардов Артура Каюмова (38) и Георгия Иванова (45).

Таким образом, прервалась победная серия СКА из четырёх матчей подряд.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 66 очков после 46 матчей. СКА идёт на третьем месте в Западной конференции с 63 очками после 47 игр.

Как сообщало ИА Регнум, челябинский «Трактор» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1. «Трактор» прервал четырёхматчевую победную серию «Барыса».