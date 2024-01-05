Москва, 5 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Светлана Демидова, дочь режиссёра-документалиста Елены Демидовой, об уходе из жизни которого стало известно 4 января, рассказала детали трагедии.

По её словам, 30 декабря у режиссёра случился приступ васкулита и сильно заболели ноги, который никак не заканчивался.

«Вызвали в очередной раз «скорую», маму отвезли в Виноградова, её ноги и сердце не понравились врачам. У меня её забрали, а в пять часов мне позвонили», — написала Светлана на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 4 января коллега Демидовой, кинорежиссёр Марина Разбежкина сообщила о том, что она умерла в возрасте 59 лет, причины случившегося не уточнялись.

Елена Демидова являлась членом союза кинематографистов, членом Гильдии кинорежиссёров РФ и Гильдии неигрового кино. Сотрудничала с киностудией имени М. Горького, телеканалом «Культура», а также финским телеканалом YLE.

Среди работ Демидовой такие картины, как «Алиса из страны чудес», «Прикосновение ветра», «Саша, Лена и железный дракон».