Иваново, 5 января, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Пять транспортных средств столкнулись на трассе Иваново — Ярославль около деревни Голчаново Ивановской области. Об этом 5 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло столкновение пяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столкнулись военный автобус, в котором было 17 человек, пассажирский микроавтобус, в котором находились 20 человек, стоявший на обочине грузовик, а также два легковых автомобиля, один из которых съехал в кювет.

В ведомстве добавили, что в результате аварии пострадали водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января авария с участием 13 автомобилей произошла на трассе Челябинск — Екатеринбург в Каслинском районе Челябинской области. Машины столкнулись в разгар снежного бурана, большегрузный автомобиль едва не вылетел на встречную полосу. Пострадавших нет.