Астана, 5 января, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В Казахстане объявили в розыск 26-летнего украинского долларового миллионера Вадима Машурова. Соответствующее сообщение появилось 5 января на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры Казахстана.

Кадр из видео Украинский долларовый миллионер Вадим Машуров

Инициатор розыска — Агентство по финансовому мониторингу республики. В чём именно подозревают Машурова, не указывается.

Машуров — основатель IT-компании Instime и, по некоторым данным, один из основателей компании S-Group. В июле 2023 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о проведении досудебного расследования в отношении представителей этой компании, их подозревали в создании финансовой пирамиды.

На Украине Машурова также разыскивают правоохранители — по уголовным статьям за вымогательство, угон автомобиля и похищение человека.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года в Генеральной прокуратуре России сообщили, что сотрудник IT-компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин, обвиняемый в хакерстве и вымогательстве, будет экстрадирован из Казахстана в Россию. Кислицина задержали в аэропорту Алма-Аты по запросу США, но Россия также запросила его выдачу. В РФ он был объявлен в федеральный розыск.

В сентябре 2022 года глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что страна будет выдавать России уклонистов, бежавших от мобилизации. Поиск и экстрадиция будут производиться в случае объявления того или иного гражданина в международный розыск, пояснил министр.