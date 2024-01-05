Минск, 5 января, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Воздушного кодекса Республики Беларусь», предполагающий обязательную государственную регистрацию гражданских беспилотников, сообщил 5 января белорусский Telegram-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее закон был принят Палатой представителей Белоруссии и одобрен Советом Республики Национального собрания.

В документе сказано, что гражданские беспилотники подлежат учёту в государственной базе данных. Эксплуатация незарегистрированных БПЛА запрещается.

Также вводится ряд новых определений, в числе которых — «внешний пилот» и «гражданский беспилотный летательный аппарат». Командиром гражданского БПЛА должно быть лицо, обладающее соответствующей подготовкой и имеющее свидетельство внешнего пилота.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков сообщил, что в составе органов внутренних дел и внутренних войск страны создадут подразделения беспилотной авиации, в том числе вооружённой ударными аппаратами. Кубраков пояснил, что это связано с ситуацией на Украине.

В июле 2023 года белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который вёл разведку на территории республики. Инцидент произошел в Гомельской области. Пограничники, применив радиоэлектронное ружьё, принудительно посадили беспилотник на реку Днепр.

В августе 2023 года в министерстве обороны Белоруссии сообщили о пресечении попытки запуска беспилотника над воинской частью. Также был задержан оператор дрона. Отмечалось, что средства радиоэлектронной борьбы не допустили пролёта ещё нескольких БПЛА над охраняемыми территориями.