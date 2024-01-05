Солнечногорск, Московская область, 5 января, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Проблемы с отоплением жилья в Солнечногорске решат к утру 6 января, заверил глава минэнерго Московской области Александр Самарин, слова которого приводятся в пресс-релизе правительства области.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Сегодня уже запустили один дополнительный котёл КВГМ (котёл водогрейный газомазутный. — Прим. ред.), в 19:00 будем делать дополнительный пуск ещё одного котла. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле (район Солнечногорска)», — сообщил Самарин.

Он добавил, что правительство Московской области, «Россети», а также «Мособлэнерго» работают в усиленном режиме, чтобы восстанавливать перебои в электроэнергии, связанные с перегрузками сетей, в кратчайшие сроки.

Как передавало ИА Регнум, проблемы с теплом и водой наблюдаются в подмосковных Химках, Балашихе и Люберцах. Сообщалось, что в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной без отопления остались около 21 тысячи человек. Кроме того, отключения затронули и городскую больницу.

В связи с этим прокуратура Московской области организовала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

Отмечалось, что в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций прокуроры внесли представления в связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг. В ведомстве сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Помимо этого, прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, водоснабжения и тепла жителям многоквартирных домов, а также порядок начисления гражданам платы за коммунальные ресурсы в соответствии с полученным объёмом.

Перед этим мэр Подольска Григорий Артамонов сообщил, что в городе произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ», обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть». Позже он проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены.