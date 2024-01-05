Москва, 5 января, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены, сообщил 5 января мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Вильф

«Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 января на северо-западе Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции, в результате чего в ряде зданий было временно нарушено энергоснабжение.

В этот же день власти Москвы создали оперативный штаб для восстановления электро− и теплоснабжения после пожара, к работе были привлечены все службы города.

Сообщалось, что специалисты переключили отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения.