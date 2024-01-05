Копенгаген, 5 января, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Датский перевозчик Maersk продлит отвод своих судов из Красного моря в обозримом будущем из-за проблем с безопасностью на фоне серии нападений боевиков-хуситов. Об этом говорится в пресс-релизе компании на сайте Maersk.

Silas Stein / dpa Credit: Global Look Press

«Ситуация постоянно развивается и остаётся крайне нестабильной, и все имеющиеся разведданные подтверждают, что риск безопасности по-прежнему находится на значительно повышенном уровне», — сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что стараются обеспечить клиентам «большую последовательность и предсказуемость», несмотря на задержки с поставками. Суда, направляющиеся в Европу, на данный момент будут обходить Африканский континент через «Мыс Доброй Надежды».

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря в Красном море из районов, подконтрольных хуситам, были выпущены ракеты по контейнеровозу датской компании Maersk, который шёл под флагом Сингапура. Перевозчик приостановил на неопределённый срок передвижение судов в этом районе.

После нападения Maersk приостановила на неопределённый срок передвижение судов в Красном море. Датский перевозчик добавил, что компания остановит перевозки грузов через этот район, пока будет оцениваться ситуация.

В начале января несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны Йемена. Хуситы также атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM.

Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что тревожные события в Красном море являются проекцией насилия в Газе.