Датский перевозчик Maersk перенаправит суда в обход Африки из-за хуситов
Копенгаген, 5 января, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Датский перевозчик Maersk продлит отвод своих судов из Красного моря в обозримом будущем из-за проблем с безопасностью на фоне серии нападений боевиков-хуситов. Об этом говорится в пресс-релизе компании на сайте Maersk.
«Ситуация постоянно развивается и остаётся крайне нестабильной, и все имеющиеся разведданные подтверждают, что риск безопасности по-прежнему находится на значительно повышенном уровне», — сказано в пресс-релизе.
В компании отметили, что стараются обеспечить клиентам «большую последовательность и предсказуемость», несмотря на задержки с поставками. Суда, направляющиеся в Европу, на данный момент будут обходить Африканский континент через «Мыс Доброй Надежды».
Как передавало ИА Регнум, 30 декабря в Красном море из районов, подконтрольных хуситам, были выпущены ракеты по контейнеровозу датской компании Maersk, который шёл под флагом Сингапура. Перевозчик приостановил на неопределённый срок передвижение судов в этом районе.
После нападения Maersk приостановила на неопределённый срок передвижение судов в Красном море. Датский перевозчик добавил, что компания остановит перевозки грузов через этот район, пока будет оцениваться ситуация.
В начале января несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны Йемена. Хуситы также атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM.
Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что тревожные события в Красном море являются проекцией насилия в Газе.