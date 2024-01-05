Киев, 5 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Бывший спикер Верховной рады Украины Александр Ткаченко скончался на 85-м году жизни, передают 5 января «Украинские новости» со ссылкой на помощника Ткаченко Бориса Кириченко.

Булдаков Олег/ТАСС Александр Ткаченко

Кириченко напомнил, что в последние 10 лет политик тяжело болел и передвигался в инвалидной коляске.

Ткаченко возглавлял Верховную раду в 1998–2000 годах. Он был одним из членов так называемой «каневской четвёрки» кандидатов в президенты Украины, которые пытались не допустить переизбрания в 2000 году на этот пост Леонида Кучмы.

Ткаченко — автор популярной среди украинских политиков фразы «я не первый, но и не второй». Так он отвечал на вопрос о том, у кого больше полномочий — у президента страны или у спикера Верховной рады.

Политик родился в 1939 году в Черкасской области. Он окончил сельскохозяйственный институт и Высшую партийную школу, работал в дорожно-строительном управлении и на сельхозпредприятиях в Киевской области, позднее занимался комсомольской и партийной работой. В числе прочего, он занимал пост инспектора ЦК Коммунистической партии Украины. Ткаченко трижды избирался в Верховную раду Украины и на протяжении полутора лет, с середины 1998 до начала 2000 года, был её спикером.