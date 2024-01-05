Катманду, 5 января, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Непал запретил своим гражданам отправляться на заработки в Россию и Украину. Причиной такого решения стали случаи участия непальцев в конфликте между этими странами, сообщает издание Himalayan Times.

IMAGO/Subash Shrestha /Global Look Press

«Правительство Непала запретило своим гражданам ехать в Россию или на Украину в поисках работы, заявив, что многие из них были завербованы для участия в конфликте», — говорится в материале.

Издание отмечает, что департамент занятости страны получил сообщения об участии непальских граждан в конфликте как в рядах российской армии, так и в составе наёмников ВСУ на Украине. При этом правительство эту информацию не подтвердило, добавляют авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Непала обратилось к России с просьбой выдать тела шести граждан этой страны, которые якобы участвовали в СВО в рядах российских военных. Такое заявление сделал МИД Непала 5 декабря. Кроме того, в нём говорится, что власти Республики призвали выплатить компенсации семьям погибших.

В ноябре 2023 года премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал заявил, что в стране будут рады видеть президента России Владимира Путина. Визит высокого или высшего уровня позволит добиться значительного прогресса в двусторонних отношениях, отметил глава правительства Непала.