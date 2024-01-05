Эдинбург, Великобритания, 5 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Правительство Шотландии решило больше не покрывать расходы местных властей на краткосрочное жильё для украинских беженцев из-за проблем с бюджетом, сообщает 5 января газета Daily Record.

Иван Шилов ИА Регнум

«Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится», — говорится в статье.

В 2023 году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жильё для беженцев.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в своём предновогоднем выступлении заявил, что каждому жителю Украины придётся сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом.

19 декабря он рассказал, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. Вместе с тем он уточнил, что пока не принимал решения по этому поводу.

25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. В рамках этого документа власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишить уклонистов права на представление госуслуги, включая оформление различных документов.