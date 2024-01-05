Днепропетровск, Украина, 5 января, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Кривом Роге на востоке Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кривом Роге раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в Кривом Роге Днепропетровской области также сообщили о взрыве. Других подробностей не приводилось.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак 4 января подтвердил повреждение двух предприятий в Никопольском районе региона в результате взрывов. По его словам, были повреждены частное и промышленное предприятия, зацепило линии электропередачи и газопроводы.

В Хмельницкой области также сообщили о взрывах. Взрывы прогремели на фоне воздушной тревоги.