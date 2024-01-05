Оренбург, 5 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Личные проблемы бывают у всех, поэтому в футбольном клубе «Оренбург» не беспокоятся за репутацию из-за обвинений новичка Хорди Томпсона в домашнем насилии. Об этом спортивный директор клуба Дмитрий Андреев заявил 5 января изданию Sport24.

Carlos yo Футболист Хорди Томпсон

Ранее президент клуба Василий Еремякин сообщил, что «Оренбург» подписал с «Коло-Коло» договор об аренде чилийского футболиста с правом выкупа. Защитник, которому 19 лет, находился под домашним арестом из-за обвинений в насилии над своей девушкой.

Андреев сообщил, что в клубе знают об обвинениях, однако «тёмная сторона» есть у всех. Томпсон ведь не «20 девушек положил», отметил он.

«Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» — сказал спортивный директор.

По его словам, если бы проблем у Томпсона не было, оренбургский клуб не смог бы себе позволить такого игрока. Поэтому в клубе вовремя «подсуетились». Томпсона он назвал хорошим, скоростным игроком с большим потенциалом, который не боится рисковать.

Помимо насилия над девушкой, футболиста обвиняли в неуважении к суду и попытке убийства. Позже суд выпустил его под залог в размере 100 млн песо (около 5,3 млн евро).