* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Берлин, 5 января, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Службы безопасности Германии выявили несколько потенциальных исламских террористов из Таджикистана, которые выдавали себя за украинских беженцев. Об этом говорится в статье немецкой газеты Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации сказано, что задержанные беженцы связаны с новой экстремистской группировкой под названием «Исламское государство Хорсан», аффилированной с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным издания, они уже трижды пытались устроить террористические атаки на территории Германии.

Авторы материала отмечают, что исламисты, выдавая себя за беженцев с Украины, используют поддельные документы, а также рассказывают выдуманные случаи с пытками и дальнейшим преследованием, после чего им разрешают пребывать в Германии «почти без проверок».

Более того, ситуация усугубляется тем, что прибывающие в Германию из Центральной Азии могут получить оружие или взрывчатые вещества, так как их путь может проходить через зону боевых действий на Украине, заключили авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года в Германии арестовали гражданина Таджикистана в связи с делом о подготовке вооружённого нападения на Кёльнский собор.

Отмечалось, что в целях безопасности оперативники взяли под стражу 30-летнего гражданина Таджикистана, в отношении которого были получены сведения, относящиеся к государственной безопасности. По решению окружного суда Оберхаузена мужчину поместили под стражу сроком до 7 января 2024 года.