Омск, 5 января, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности объявлен в Омской области в связи с активной миграцией косуль. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале правовых актов.

Юрий Смитюк/ТАСС

Активная миграция косули сибирской, говорится в документе, негативно влияет на работу транспортной инфраструктуры и безопасность дорожного движения. Животные могут спровоцировать ДТП, нарушения производственных процессов или вспышки особо опасных болезней животных.

Режим повышенной готовности введён с 29 декабря 2023 года на территории Омска, а также Азовского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского и Омского районов.

Различным ведомствам поручено принять меры, в том числе отлавливать и подкармливать косуль, спасать попавших в беду животных и утилизировать их трупы. Распоряжение предусматривает при необходимости эвакуационные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, нашествие косуль на Омск началось в первой половине декабря. Животные стали появляться в черте города, во дворах и на трассах, застревать в заборах. Автомобилистам приходится внимательнее следить за дорогой. В минприроды региона пояснили, что животные мигрируют в поисках пищи, а в город попадают, так как не могут перейти автомобильные и железные дороги.