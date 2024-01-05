Челябинск, 5 января, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Челябинский «Трактор» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

ХК «Трактор»

В составе «Трактора» шайбы забросили нападающие Никита Тертышный, Александр Шаров, Данил Юртайкин, Виталий Кравцов и защитник Илья Карпухин. У «Барыса» точным броском отметился защитник Нельсон Ножье.

Таким образом, «Трактор» прервал победную серию «Барыса» из четырёх матчей подряд.

На сегодняшний день «Трактор» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 57 очков после 48 матчей. «Барыс» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 39 очками после 47 игр.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в матче КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3. Последний гол был забит за секунду до конца овертайма и принёс нижнекамской команде победу.