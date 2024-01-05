Житомир, Украина, 5 января, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Пассажирка такси в Житомире написала жалобу на водителя, который якобы демонстративно не отвечал ей на украинском языке. Об этом сообщает 5 января издание «Страна. ua».

Известия/ Дмитрий Коротаев

Женщина написала в службу поддержки, что водитель по имени Юрий нарушил закон о государственном языке. По её словам, мужчина «игнорировал» её замечания. Она потребовала уволить водителя, пригрозив пойти в полицию.

«Вас обслуживал глухонемой водитель, он не говорит ни на каком языке», — ответили пассажирке представители сервиса.

Ей указали на то, что отметка «глухой водитель» указана в профиле таксиста.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре в Киеве две женщины устроили скандал в такси из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Пассажирки потребовали от таксиста говорить на государственном языке, но тот предложил им покинуть машину. Эстонская компания Bolt, создавшая мобильное приложение для вызова такси, навсегда заблокировала аккаунт водителя.

Позже мужчина записал видеообращение, в котором поблагодарил тех, кто его поддерживал и оставлял комментарии в его пользу в социальных сетях.