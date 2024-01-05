Люксембург, 5 января, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Люксембургский холдинг ABH Holdings, принадлежащий российскому предпринимателю Михаилу Фридману, потребовал взыскать у Украины $1 млрд за принудительную национализацию Sense Bank (до ребрендинга — украинский «Альфа-Банк»). Об этом сказано в сообщении холдинга.

Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

«ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank (Банк) украинскими властями путём принудительной национализации», — сообщили в холдинге.

В заявлении отмечается, что правовым основанием для судебного иска является договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и украинском правительством о взаимном привлечении и защите инвестиций.

В холдинге подчеркнули, что национализация Украиной активов является «рейдерством» и «спекуляцией на военном конфликте», добавив, что подобные шаги являются необоснованными и дискриминационными.

Власти Украины приняли решение национализировать «Альфа-банк» в конце сентября прошлого года. Банк переименовали в Sense Bank и передали в государственную собственность за символическую 1 гривну.

Тогда в Национальном банке Украины (НБУ) поводом для такого решения назвали связь Фридмана и бизнесмена и совладельца Альфа-Банка Петра Авена с Россией, а также введённые против них персональные санкции.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Пётр Авен навал ошибкой инвестиции в западные страны. В свою очередь, Фридман выразил солидарность с коллегой, отдельно отметив свои вложения в Великобританию. После введения в отношении него санкций предпринимателю пришлось дважды в неделю отмечаться в полиции. Помимо этого, его настолько ограничили в правах: он не имел возможности пользоваться личным авто и оплачивать медицинские услуги.

10 августа минфин США внёс Фридмана и Авена в список антироссийских санкций. В него также попали их коллеги Герман Хан и Алексей Кузьмичёв. Ограничения минфина также коснулись Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и предполагают блокировку активов и запрет на заключение сделок. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение, заявил, что ненадёжность американской финансовой системы ярко показало то, что США не смогли санкциями обрушить российскую экономику и подорвать суверенитет страны.

В октябре счета Фридмана и Авена арестовали на Украине. Суд наложил арест на счета, принадлежавшие им и бизнесмену Андрею Косогову на сумму $460 млн. На Украине заявили, что среди заблокированных активов оказались финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и информационных технологий.