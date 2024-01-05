Новосибирск, 5 января, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» из Новосибирска матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Игра прошла на стадионе «Арена-Сибирь» в Новосибирске и окончилась со счётом 3:2. Последнюю победную шайбу в ворота соперника забил в овертайме игрок «Салавата Юлаева» Иван Дроздов.

Как сообщало ИА Регнум 17 декабря, уфимский хоккейный клуб КХЛ «Салават Юлаев» без раздумий отпустил члена своего тренерского штаба Константина Кольцова в сборную Белоруссии, где тот занял место главного тренера на Кубке Первого канала.

Днём ранее, 16 декабря, хоккейная сборная России уверенно обыграла команду Белоруссии в матче второго тура Кубка Первого канала. Россияне победили со счётом 5:3 и таким образом набрали четыре очка, что дало команде возможность занять первое место турнирной таблицы. Далее за Россией расположились сборные Белоруссии и Казахстана, которые заработали по два очка.

Турнир Кубка Первого канала с участием четырёх хоккейных сборных проходит в России каждый год, начиная с 1996-го. Ранее в нём участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии.