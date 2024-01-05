Херсон, 5 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На финансирование социально-экономического развития Херсонской области предусмотрено 124 млрд рублей, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 2024 году на реализацию мероприятий по программе социально-экономического развития Херсонской области предусмотрено финансирование 124 млрд рублей», — написал он.

Сальдо уточнил, что самая большая статья расходов — на социальную поддержку людей (42,5 млрд рублей).

Среди приоритетных направлений — развитие ТЭК и газовой сферы, транспорта и дорожной инфраструктуры, образования, агропромышленного комплекса, добавил он.

Кроме того, деньги выделены на жилищное строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики, здравоохранение, поддержку предпринимательства и другие направления, заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин заявил, что аграрии в новых регионах России находятся в тяжёлом положении, поэтому им нужно оказать всестороннюю поддержку. Глава государства подчеркнул важность развития инфраструктуры переработки и хранения аграрной продукции, чтобы обеспечить её стабильный сбыт.

В конце декабря Сальдо заявил, что Херсонская область готовится к большим поставкам продовольствия на внутренний рынок России. По его словам, в лучшие годы область собирала более трёх млн тонн зерновых. При этом, чтобы охватить потребность Херсонской области достаточно 200–300 тыс. тонн.