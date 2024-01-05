Киев, 5 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве владельца крупного агрохолдинга, его подозревают в поставках продуктов питания для российской армии на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявили в СБУ 5 января.

Иван Шилов ИА Регнум

Представители ведомства отметили, что собрали «доказательную базу» и задержали предпринимателя в квартире его сына, успев таким образом помешать побегу бизнесмена в Россию, который тот якобы планировал.

Фамилия предпринимателя не называется. Издание «Страна․ua» сообщает, что речь, вероятно, идёт о владельце предприятия «Морис Каховка» Дживане Мамояне.

«По данным следствия, подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится (…) на левом берегу (Днепра. — Прим. ред.) на Херсонщине и работает в интересах РФ. В числе прочего, эта фирма входит в список основных поставщиков продовольственной продукции для российских войск», — сказано в сообщении СБУ.

Предпринимателя обвиняют в уплате налогов в бюджет РФ, взносов в фонд поддержки участников СВО, а также в том, что он предоставил часть принадлежащих его компаниям помещений Вооружённым силам России.

Бизнесмену предъявлено обвинение в нарушении статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года СБУ обвинила владельца крупнейших алкогольных предприятий Украины Евгения Черняка (внесён в России в перечень террористов и экстремистов) в сотрудничестве с Россией и государственной измене. По заявлению СБУ, Черняк после 2022 года продолжал вести бизнес с Россией и принадлежащие ему компании перечислили в бюджет РФ 14 млрд рублей в виде налогов и сборов.

В сентябре 2023 года СБУ заочно предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании специальной военной операции. По словам представителей службы, с начала проведения СВО Фридман якобы вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы.