Токио, 5 января, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Недавние землетрясения на западном побережье Японии нарушили логистические цепочки автомобилестроительной корпорации Toyota Motor, из-за чего автоконцерн не может перезапустить производство, пишет агентство Киодо со ссылкой на заявление президента компании Кодзи Сато.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/TASS

Сообщается, что первоначально автопроизводитель планировал начать производство 8 января, но план был отменён после мощного землетрясения.

«Мы надеемся принять решение после оценки ситуации с запасами», — сказал Сато.

Он добавил, что 10 дилерских центров в пострадавшей от землетрясения префектуре Исикава не могут полноценно работать из-за последствий стихии.

Президент компании также сказал, что решение о сроках запуска производства будет принято до конца недели.

Как передавало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Число жертв стихии в Японии на 5 января составило 73.

Власти Японии объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. После мощных землетрясений без электроснабжения остались около 32,5 тысячи домов.