Москва, 5 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Представители московских отделений ОНФ и партии «Единая Россия» сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва». Свою поддержку решению действующего президента страны о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году выразил руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Я убежден в том, что Владимир Владимирович — это воистину сильный и мудрый лидер, который ведёт нашу страну к успеху, к развитию. И то, с каким трепетом Владимир Путин обращает внимание на все сферы жизни, в том числе и во внутренней политике нашей страны, показывает его как руководителя поистине народного, который переживает за народ России», — сказал Джетыгенов.

Политика действующего президента позитивно влияет на развитие различных сфер, отметил он. «Политика Владимира Владимировича влияет на жителей Москвы таким образом, что более 100 центров долголетия работают в Москве на сегодняшний день, где пенсионеры могут социально реализовывать свои различные идеи и полноценно жить в Москве», — сказал Джетыгенов.

Руководитель московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей также отметил вклад Путина в молодежную политику и волонтёрское движение. «Обработка подписанных листов за нашего кандидата дала понять, что абсолютно разные возрастные группы поддерживают решение Владимира Владимировича», — добавил он.

В Москве организовано около 50 точек сбора подписей, которые, учитывая зимний сезон, располагаются в торговых центрах и общественных пространствах. Кроме того, для избирателей в Гостином дворе открыт предвыборный штаб Владимира Путина.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.