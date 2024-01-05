Санкт-Петербург, 5 января, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Сразу три температурных рекорда были побиты в Санкт-Петербурге 4 января. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Валентин Егоршин/ТАСС

По его словам, 4 января в городе были перекрыты три рекорда — ночной, дневной и среднесуточной температуры.

«Получается, что сутки 4 января этого года вообще самые холодные в истории города, а отклонение температуры воздуха от нормы вчера составило –19,5 градуса», — отметил специалист.

Колесов уточнил, что днём 4 января температура в городе не превысила –22,1 градуса, при этом прошлый рекорд –18,1 градуса повторялся два раза (в 1985 и 2003 годах). Синоптик отметил, что среднесуточная температура перекрыла предыдущий рекорд 1950 года (–22,1 градуса), понизившись до –23,6 градуса.

Ранее он сообщал, что между 8 и 9 часами 4 января температура воздуха в центре города понизилась до –25,3 градуса.

«До этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до –25,1 градуса», — отмечал синоптик.

Как передавало ИА Регнум, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В связи с опасными явлениями ведомство рекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что, по данным синоптиков, в Москве ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 27,1 градуса. Таких морозов в этот день в российской столице не было 42 года.