Пхеньян, 5 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Военные учения КНДР в Жёлтом море никак не повлияли на южнокорейские острова Пэннёндо и Ёнпхёндо, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на заявление Генштаба Корейской народной армии.

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«Направление стрельбы боевыми снарядами не оказало косвенного влияния на острова Пэннёндо и Ёнпхёндо», — сказано в сообщении Генштаба.

В северокорейском военном ведомстве отметили, что Сеул пытается переложить ответственность за обострение ситуации на Пхеньян.

Кроме того, в КНДР заявили, что концепция «одной нации и соплеменников вычеркнута из сознания», пообещав дать ответ на любые провокации с южнокорейской стороны.

Как передавало ИА Регнум, ВС Республики Корея сообщили, что 5 января береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в период примерно с 9:00 до 11:00 по местному времени (03:00 — 05:00 мск). По данным ведомства, пострадавших среди южнокорейских гражданских лиц и военнослужащих нет. Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Отмечалось, что к учениям были привлечены самоходные артиллерийские установки K9. Манёвры начались примерно в 15:00 по местному времени (09:00 мск).

Отмечалось, что стрельба со стороны КНДР стала причиной приказа об эвакуации для жителей западных южнокорейских островов, поскольку в указанном районе не исключены боевые действия. На острове Ёнпхёндо эвакуацию объявили в 12:02 и 12:30 по местному времени (06:02 и 06:30 мск). Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Позже КНДР сообщила, что стрельбы артиллерии на море были ответом на учения Южной Кореи.