Симферополь, 5 января, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Автотранспорт вновь возобновил движение по Крымскому мосту. Об этом 5 января сообщили в Telegram-канале по ситуации на мосту.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 15:07 мск.

Как ранее сообщало ИА Регнум, движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто второй раз за день. В информцентре призвали граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Первый раз в этот день движение транспорта на Крымском мосту останавливали с 11:17 до 11:40 мск. В это время в Севастополе объявляли воздушную тревогу.