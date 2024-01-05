Москва, 5 января, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить финансирование мероприятий по развитию культуры в рамках госпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

РИА Новости/ Сергей Гунеев

«Правительству Российской Федерации обеспечить сохранение финансирования мероприятий по развитию культуры в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», — говорится в поручении.

Отмечается, что соответствующий доклад необходимо предоставить до 15 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, Министерство культуры России планирует продлить национальный проект «Культура» до 2030 года, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме. Она напомнила, что этот нацпроект действует с 2019 года.

Любимова подчеркнула, что российские регионы сохранят высокую потребность в модернизации объектов в сфере культуры. Глава ведомства уточнила, что с начала 2022 года в России удалось реконструировать или провести капитальный ремонт в 274 зданиях детских школ искусств.

Кроме того, 610 школ искусств и училищ были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Она отметила, что в 68 регионах России построили, реконструировали и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры.

По словам Любимовой, в 2023 году в России возвели или капитально отремонтировали ещё 75 домов культуры. Министр добавила, что в 2022 году были модернизированы 103 кинозала в 50 регионах России.