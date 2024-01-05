Севастополь, 5 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил воздушную тревогу в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отбой воздушной тревоги», — написал губернатор в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня в Севастополе воздушную тревогу объявляли трижды. Кроме того, 5 января дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В информцентре по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности. В этот же день средства ПВО России уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» в Чёрном море, с помощью которой ВСУ намеревались совершить террористический акт.

В ночь на 5 января военные киевского режима пытались атаковать БПЛА Крым и Краснодарский край. Российское ПВО перехватило и сбило 36 дронов.