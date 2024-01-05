Иран, 5 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди объявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту в Кермане в ходе траурной церемонии в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани, сообщает 5 января агентство IRNA.

Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности», — сказал, в частности, Вахиди.

Также агентство уточнило, что на данный момент число погибших составило 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет. Всего в происшествии получили ранения 284 человека.

Как передавало ИА Регнум, 3 января в иранском городе Кермане в ходе траурной церемонии произошло два взрыва. По данным иранского госагентства Tasnim, возле входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище неизвестные оставили две сумки с бомбами, которые, вероятно, были приведены в действие дистанционно.

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Власти назвали случившееся терактом. Ответственность взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство Ирана объявило 4 января днём всеобщего траура.

Совет Безопасности ООН осудил теракт в Кермане и призвал привлечь его организаторов, спонсоров и исполнителей к ответу.

Свои соболезнования руководству Ирана выразил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что убийство посещавших кладбище людей потрясает своей жестокостью и цинизмом.