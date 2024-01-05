Хельсинки, 5 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. На участке подводного кабеля постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией произошёл сбой, сообщили 5 января в финской электросетевой компании Fingrid.

ТАСС/Bernd Wüstneck/dpa

«Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 утра. На момент отключения передача электроэнергии из Эстонии в Финляндию составляла 50 МВт», — сказано в сообщении компании.

По данным Fingrid, нарушение передачи электроэнергии связано с технической неисправностью.

Как сообщало ИА Регнум ранее, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о повреждении в финской экономической зоне газопровода Balticconnector, связывающего Финляндию и Эстонию. Орпо подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Позднее в финской полиции заявили, что на месте повреждения газопровода найден предмет, похожий на якорь. Правоохранители считают основной версией повреждение газопровода китайским кораблём.

Также осенью 2023 года в экономической зоне Финляндии между Петербургом и Калининградом было обнаружено повреждение кабеля связи «Балтика» компании «Ростелеком». «Ростелеком» уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя 12 октября, но в Хельсинки попросили отложить работы из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Работы были начаты 6 ноября.