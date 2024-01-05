Тюмень, 5 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате инцидента со стрельбой в Тюмени. Об этом 5 января сообщил портал 72.RU.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Отмечается, что после осмотра и оказания помощи пациент был доставлен в приёмное отделение больницы. Впоследствии он отказался от госпитализации. При этом, по данным 72.RU, у пострадавшего огнестрельное ранение.

Инцидент произошёл утром 5 января на улице Муравленко. Несколько мужчин напали на автомобилиста, который подъезжал к дому № 9.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что водитель пытается уехать от преследователей. В руках у одного из нападавших был предмет, похожий на пистолет. Что стало причиной нападения, неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 22 декабря в подмосковном Видном между двумя компаниями мужчин в ресторане возник конфликт, переросший в перестрелку. В результате трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинское учреждение, ещё один с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался.