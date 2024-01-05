Сеул, 5 января, 2024, 14:52 — ИА Регнум. КНДР провела стрельбы артиллерии на море в ответ на учения Южной Кореи, сообщило 5 января южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

Отмечается, что КНДР объяснила проведение стрельб ответом на учения Южной Кореи, заявив, что в случае провокаций со стороны Сеула последует «беспрецедентный» ответ.

Сообщений о жертвах не было, место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии в Жёлтом море.

Как передавало ИА Регнум, Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Кореи 5 января сообщило, что риски прямого столкновения Вооружённых сил КНДР и Республики Корея в 2024 году наиболее высоки.

По информации ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его государство «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», использовав при этом весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации с КНДР. Отмечается, что лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне».