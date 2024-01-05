Москва, 5 января, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин расширил состав Совета по развитию местного самоуправления, включив в него исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Андрея Малхасяна. Соответствующий указ президент был опубликован 5 января.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Включить (в состав совета. — Прим. ред.) Малхасяна Андрея Сергеевича — исполнительного директора ассоциации «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», — сказано в тексте указа.

Также в тексте уточнены должности некоторых членов совета. В частности, Денис Пушилин и Леонид Пасечник представлены как главы ДНР и ЛНР соответственно (без приставки «врио»), а Галина Данильченко — как глава городского округа Мелитополь (вместо главы военно-гражданской администрации города).

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин поручил муниципальным чиновникам с должной теплотой и заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов при интеграции субъектов. Долгие годы эти руководители жили в совершенно других условиях и регионального, и муниципального управления, напомнил президент.

Также в ходе заседания совета глава государства подчеркнул, что местные власти должны находиться в постоянном контакте с жителями новых регионов, обращать внимание на их запросы, быстро реагировать на вопросы, требующие решения. Кроме того, президент отметил, что все муниципальные чиновники должны знать потребности каждой семьи участников специальной военной операции.