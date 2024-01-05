Киев, 5 января, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Такая покупка поможет пройти незамеченным для военкомов и не получить повестку на мобилизацию в ряды ВСУ.

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Цена аксессуара, используемого как средство спасения от призыва, составляет 13 600 гривен. В перерасчёте сумма составляет более 350 долларов.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Валерий Залужный пожаловался на тяжёлую ситуацию с личным составом в рядах ВСУ. Во время обсуждения законопроекта о мобилизации в Раде он предложил нардепам идти воевать, если те не обеспечат необходимого количества бойцов на фронте.

19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены призвать около полумиллиона жителей Украины, в их числе и женщин. Отсрочка положена только беременным и матерям детей до трёх лет.