Москва, 5 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили за неделю до 225 военных ВСУ в результате ударов по правому берегу Днепра. Об этом 5 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах Ивановки, Садового, Тягинки и Токаревки Херсонской области.

«В результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на данном направлении до 225 военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что были уничтожены танк, две бронемашины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 3 января Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ на херсонском направлении нанесли поражение украинским военным на правом берегу Днепра. Было уничтожено более 50 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, пусковая установка ЗРК «Бук-М1», гаубица Д-20.

29 декабря официальный представитель Минобороны информировал, что ВСУ за неделю потеряли на херсонском направлении 390 военных. Российские подразделения сорвали попытки украинских диверсионных групп прорваться на острова и левый берег Днепра.