Москва, 5 января, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Рейс Nordwind Airlines из Москвы в венесуэльский Порламар задержали из-за технической неисправности, пассажиров обещали отправить дополнительным бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Андрей Станавов/РИА Новости

Пассажирам выдали ваучеры на питание в терминале аэропорта Шереметьево, после их собираются заселить в гостиницу, сообщили в компании агентству «РИА Новости».

Отмечается, что рейс должен был отправиться в 3:05 мск, однако был задержан на 10 с лишним часов.

Как передавало ИА Регнум, 4 января убежавшая кошка помешала самолёту авиакомпании Turkish Airlines вылететь из аэропорта в Стамбуле. Животное стало разгуливать по салону в тот момент, когда лайнер готовился к взлёту. Выяснилось, что хозяйка не оформила на кошку необходимые документы и экипаж о животном не знал.

Тогда женщина пыталась провезти кошку в ручной клади, но та сбежала и устроила переполох. Самолёт вернулся со взлётной полосы к терминалу, хозяйку вместе с кошкой высадили. Установлено, что она и раньше пыталась провезти своего питомца «зайцем». Теперь ей запретят пользоваться самолётами компании.

До этого, 3 января, самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Отмечалось, что пассажирский Airbus A320 благополучно сел в 11:54 мск. До этого лайнер подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя почти час полёта.