Москва, 5 января, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Российский боец в одиночку отправился на штурм укрепления ВСУ на купянском направлении и уничтожил противника. Об этом сообщает 5 января Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Кадр из видео

По информации военкоров, боец Западного военного округа (ЗВО) атаковал позиции противника в районе Сватово. Судя по имеющимся кадрам, вооружённый автоматом штурмовик подобрался к опорному пункту на дистанцию броска гранаты, поразил противника, а затем вернулся к своим сослуживцам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в канале появились кадры с российским бойцом, который, будучи ранен, ногой отбросил сброшенный с беспилотника украинский боеприпас. Военнослужащий таким образом спас себя и своих товарищей, которые были с ним в окопе.

В Минобороны РФ сообщили о четверых военнослужащих, которые на протяжении двух суток героически обороняли важный опорный пункт в зоне СВО. Они отбили его у ВСУ и не отступали, хотят их обстреливали из разных видов вооружений.