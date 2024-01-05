Москва, 5 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про самый счастливый регион, рекорд по скорости выбрасывания мусора и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из м/ф «Дереза». реж Александр Давыдов. 1985. СССР Коза

Центральный федеральный округ

Пенсионерка из подмосковного Зеленограда обвинила трех первоклассниц в создании ОПГ. В заявлении в полицию 64-летняя женщина уверяет, что девочки терроризируют других детей, а ее терпение лопнуло, когда одна из «преступниц» ударила ее внучку по ноге. «Что думаете, самая страшная ОПГ страны?» — иронизирует «Москва сейчас».

В Иванове на частном дворе сгорел Land Rover. «Ивановская область: трэш и новости» пишет про причину: она необычная. Хозяин автомобиля решил отогреть машину и для этого стал нагревать газовой горелкой кафель, которым выложен весь двор. Он думал, машина отогреется, но она… загорелась и сгорела почти дотла.

В Смоленске замерз гулявший по парку мужчина. Увидел Вечный огонь и решил погреться с его помощью. В итоге чуть не сгорел. От пламени мужчина получил серьезные ожоги, пришлось вызывать скорую. «Важное в Смоленске» передает, что в городе одни жалеют бедолагу, другие осуждают и уверены, что тот был сильно пьяным.

В Брянске ищут 40-миллионного пассажира, который катался на автобусе в ушедшем году. О нём знают, на какой остановке и в какой день, час (даже секунду), в каком автобусе он купил билет, а еще номер билета. Транспортная компания обещает счастливчику ценный приз, если он придет и предъявит свой счастливый билет. «Трудно сказать, есть ли шансы найти пассажира при таких условиях», — сомневается в затее «Брянский навигатор».

Неприятная зимняя история случилась с «Ласточкой», которая ехала из Нижнего Новгорода в Москву и аварийно остановилась во Владимирской области. Вагоны с тремя сотнями пассажиров стояли без электричества и тепла, а за стенами было минус 27 градусов. «Нижний гиперболоид» пишет, что причиной ЧП могло стать обледенение контактов на путях. В столицу поезд прибыл с отставанием от графика на два с половиной часа. Плюс один к фобиям…

Северо-Западный федеральный округ

В новогоднюю ночь многим городам пришлось справляться с последствиями неудачных запусков салютов и фейерверков гражданами. Пиротехника поджигала квартиры, балконы, била в прохожих. «Как дела, Санкт-Петербург» пишет, что в одном только Петербурге в ночь на 1 января случилось 44 пожара из-за пиротехники.

В Холмогорском районе Архангельской области сотрудники полиции ночью накануне Нового года остановили автомобиль, где за рулем оказался пьяный пенсионер. Замечательно его объяснение, почему он сел в машину нетрезвым. «Архангельск Live» передает слова нарушителя, что ночной заезд был вызван внезапным желанием посетить военкомат.

В Апатитах открылась первая в мире ледяная галерея современного искусства. «Полярный дозор» узнал, что все здесь сделано из снега и льда, в том числе ледяная мебель в советском стиле.

Приволжский федеральный округ

В Саратове врачи приняли срочные и довольно странные роды. Роженицу доставили в больницу с диагнозом «острые боли в животе». Прямо в приемном отделении женщина родила. Кажется, к своему удивлению тоже. «Саратов 24» сообщает, что она на учете в роддоме не состояла и у врачей не наблюдалась.

В Башкирии другая необычная история. Здесь роддома подвели итоги ушедшего года и выяснили, что среди рожениц была женщина возрастом в 63 года. «Башкирский домовой» пишет, что и в целом доля рожениц старше 40 лет в республике, как и везде в мире, растет. В 1990 году таких был 1% от общего числа, сейчас — 4,3%.

Южный федеральный округ

В Краснодаре в первые два дня нового года оценка автомобильных пробок получилась небывалой: «0 баллов». «Конечно, скоро всё вернется на круги своя. Но в эти праздничные дни жители почти всех районов Краснодара могут похвастаться тем, что действительно живут в 15 минутах от центра», — шутит «Кубанская телега».

В новогоднюю ночь у женщины под Апшеронском сбежала коза с козленком. Дама отправилась их искать и тоже потерялась. За ней в лес отправились уже спасатели. И буквально под бой курантов спасли всех сразу, пишет «Кубань 24». Чем не новогоднее чудо?

Северо-Кавказский федеральный округ

Необычная кража произошла в Кисловодске: здесь пропали три фигурки Чебурашки. Tipich_kislovodsk пишет, что в городе гадали, куда они делись, пока в администрации не рассказали: их отвезли на ВДНХ в Москве, где пройдет день Кисловодска, и они станут частью очень замысловатого квеста. Участникам квеста надо сфотографироваться с тремя Чебурашками на ВДНХ и с восемью — на проспекте Карла Маркса в Кисловодске.

Уральский федеральный округ

«Бажовский сказ» подвел итоги истории с главной елкой Екатеринбурга, которая стала предметом оживленных споров. У елки практически нет вершины, ее прозвали зеленым яйцом. Говорят, городская администрация пыталась переставить ветки сверху, чтобы получилось более похоже на привычную елку, но не вышло. «В любом случае, эта елка (не самая плохая, справедливости ради) с нами надолго. Такой разборчивой публике никто не рискнет дарить новую», — пишет автор канала.

Тюменская область сделала серьезную заявку на то, чтобы стать самым везучим регионом наступающего года. Она заняла первое место по сумме выигрышей в новогодней лотерее «Русского лото». Тюменцы выиграли 1 021 034 570 рублей. Это в три раза больше, чем в Москве и в десять раз больше, чем в Питере, пишут «Темы Тюмени».

Сибирский федеральный округ

В кемеровском Шерегеше лыжник установил занятный рекорд по скоростному выносу мусора. Он прыгнул из дома со второго этажа в высокий сугроб и докатился до соседнего контейнера. «К сожалению, судьи олимпийского комитета не присутствовали в этот момент и зафиксировать чистую победу не удалось», — сожалеет «Кемерово №1».

Дальневосточный федеральный округ

Хабаровчанин шестой год подряд провел фейерверк под окнами детской онкологической больницы. Здесь раньше лежала перед Новым годом его дочь, отсюда и пошла традиция. «Тридевятое царство» пишет, что деньги на акцию собирают неравнодушные люди, а после праздничного фейерверка мужчина в костюме Деда Мороза приходит в отделение и вручает всем пациентам подарки.

Тем временам во Владивостоке была объявлена угроза цунами: волна шла со стороны Японии, где случилось несколько серьезных землетрясений, передает «Право руля!». Но волна не принесла разрушений Владивостоку и была едва заметна. Надеемся, что и дальше в наступившем году и городу, и всей стране будет улыбаться удача — как и жителям Тюмени. С новым годом!

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 12 января.