Москва, 5 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю сбили самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом 5 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армія Інформ Ми-8

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёт Су-27 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал Конашенков.

Кроме того, за неделю сбито 253 беспилотных летательных аппарата, а также уничтожено восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет «Точка-У», три противорадиолокационные ракеты HARM, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ольха», три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200.

Как передавало ИА Регнум, 4 января средства ПВО России перехватили в зоне проведения специальной военной операции 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Кроме того, были уничтожены 34 беспилотных летательных аппарата.

1 января Конашенков сообщил о поражении украинских аэродромов базирования носителей ракет Storm Shadow и предприятия по производству беспилотников в районе Чугуева Харьковской области.