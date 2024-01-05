Екатеринбург, 5 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Отец годовалой девочки, которую нашли мёртвой под окнами жилого дома в Екатеринбурге, отправлен под стражу по решению суда. Об этом сообщает 5 января пресс-служба Свердловского областного суда в Telegram-канале.

Петр Ковалев/ТАСС

Постановление об аресте 30-летнего Ильи И. вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчину обвиняют в убийстве ребёнка на улице Посадской и грабеже (п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

«Судом мера пресечения избрана в виде содержания под стражей на срок два месяца, по 2 марта 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, тело годовалой девочки пролежало в сугробе на улице Посадской с 30 декабря по 3 января. По предварительным данным, отец выбросил её из окна в порыве ярости, когда ругался с женой. Пара часто выпивала, муж ещё и принимал наркотики. Мать девочки, которой 22 года, в тот же день сообщила о пропаже ребёнка, а на другой день отмечала Новый год. В это время добровольцы искали девочку.