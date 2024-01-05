Киев, 5 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Россия обладает достаточным количеством ракет для уничтожения критической инфраструктуры на Украине, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (Россия) за раз могут выпустить достаточно ракет для нанесения ударов как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса», — сказал он.

Военный добавил, что украинская ПВО не может справиться со шквалом российских ракет.

Как сообщало ИА Регнум, боеприпасов мобильной киевской ПВО хватит на ещё несколько мощных российских атак, затем потребуется дополнительная помощь Запада. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, слова которого приводит Agence France-Presse (AFP). Он также заявил, что эффективность украинской ПВО якобы составила около 90%.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что за неделю с 23 по 29 декабря Вооружённые силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам на Украине. В их числе аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Также удары нанесли по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.