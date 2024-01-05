Москва, 5 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Новый ГОСТ с едиными требованиями к системам вентиляции убежищ гражданской обороны вступит в силу в мае 2024 года, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Кирилл Брага/РИА Новости

Росстандарт утвердил национальный стандарт «Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Расширительные камеры. Общие технические требования. Методы испытаний», отметили в НИИ.

Объектом стандартизации является расширительная камера, которая должна уменьшать безопасные параметры статического давления, образуемые ударной волной при попадании в вентиляционные коммуникации.

«ГОСТ устанавливает общие технические требования к конструкции расширительных камер, обеспечивающих их функциональное предназначение как защитно-герметических устройств и безопасность их эксплуатации в системе вентиляции убежищ», — сказано в сообщении на сайте НИИ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в 2022 году власти регионов России провели проверки состояния убежищ.

Власти Приморского края, в частности, отметили, что необходимо оценить состояние убежищ, поскольку должного внимания этим вопросам на протяжении долгого времени не уделялось. В Ростовской области объявили о начале работы по приведению подвалов многоквартирных домов в готовность к укрытию в них жильцов при возникновении ЧС. Власти Воронежской области поручили провести дооборудование помещений убежищ, которые в этом нуждаются.