Вашингтон, 5 января, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Американская компания по производству электромобилей Tesla проводит отзыв 1,62 млн автомобилей, включая модели S, X, 3 и Y, в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на регулятора рынка.

ТАСС/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Отмечается, что данный отзыв стал третьим для автопроизводителя после двух отзывов в США в декабре.

«Tesla может удаленно модернизировать автомобили для устранения неполадок», — цитирует агентство заявление Государственного управления Китая по регулированию рынка.

Уточняется, что, согласно китайским правилам, данный шаг классифицируется как отзыв продукции. Американский автопроизводитель выпустит обновление программного обеспечения для 1,61 млн единиц, говорится в материале.

«Это импортные модели S и X, а также автомобили китайского производства Models 3 и Y, произведённые с 2014 по 2023 год, чтобы избежать неправильного использования функции автоповорота и снизить риск столкновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания также обновит программное обеспечение для 7538 единиц автомобилей моделей S и X, чтобы устранить проблему с дверями, которые могли открываться при ДТП.

Как передавало ИА Регнум, Tesla отзовёт более 2 млн машин, выпущенных с 2012 года, чтобы обновить на них систему автоматического рулевого управления Autosteer.

В общей сложности отзыву подлежат 2 031 220 автомобилей, оборудованных системой автопилота Autosteer. Это касается моделей Model 3, выпущенных с 2017 по 2023 год, Model S (2012-2023), Model X (2016-2023) и Model Y (2020-2023).

Отмечается, что многолетнее исследование аварий показало, что система автопилота в этих машинах может способствовать росту рисков ДТП. В компании решили, что в ряде случаев функций Autosteer может быть недостаточно, чтобы предотвратить её неправильное использование водителем. Tesla в мае уже отзывала 1,1 млн электромобилей из Китая из-за проблем с тормозной системой и их ускорением.