Люксембург, 5 января, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительным данным, за 2023 год ускорилась до 2,9%. Об этом говорится в предварительной оценке статистического управления Европейского союза (Евростат).

IMAGO/Jan Huebner/ТАСС

В ноябре, согласно данным Евростата, инфляция в еврозоне составляла 2,4%. Таким образом, темпы инфляции выросли впервые с апреля 2023 года.

Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию в декабре замедлилось до 6,1% с 6,9% в ноябре. Цены на энергоносители снизились на 6,7% после падения на 11,5% месяцем ранее. Услуги подорожали на 4%, как и в ноябре.

Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрём, когда они снизились на 0,6%.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года обозреватели норвежского издания ABC Nyheter сообщили, что экономики пяти европейских стран ощутимо пострадали на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Исследование швейцарского Центробанка, на которое ссылалось издание, показало, что мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии.

Юлия Коваленко, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечала ранее, что в ЕС наблюдается стагфляция всей экономики. По её мнению, если власти Евросоюза добьются нормализации отношений с РФ, то выиграть могут все, так как снова заработают старые логистические пути, а рынки наполнятся товарами по приемлемым ценам. Ещё одним важным аспектом станет возобновление туристических потоков как в Россию, так и в Европейский союз.

Экономист Алексей Кузнецов, в свою очередь, напомнил, что природа инфляции в Европейском союзе не монетарная, а вызвана тем, что власти ЕС «намеренно покупают дорого и невыгодно, но лишь бы насолить России».

По мнению экономиста Екатерины Новиковой, в Европейском союзе сложилась ситуация «идеального шторма», которую не получится исправить манипуляциями Европейского центрального банка.